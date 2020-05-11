Ordu’da yasağı ihlal edenlere 161 bin lira ceza

Ordu’da 8 Mayıs 2020 Cuma günü saat 24.00 itibarıyla başlayan ve 10 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00’te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması süresince yasağı ihlal eden 108 kişi ve 4 iş yerine ceza uygulandı.

Toplumdaki sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak, sosyal izolasyonu sağlamayı hedefleyen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere adli ve idari cezalar uygulandı. Buna göre 3 günlük sokağa çatma kısıtlaması süresi içerisinde polis sorumluluk bölgesinde 34 kişi, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 74 kişi ile 4 iş yeri sahibinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplamda 108 kişiye ve 4 iş yeri sahibine 161 bin 614 TL idari para cezası yazıldı.

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