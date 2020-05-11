Yoroz, doğa turizmi merkezi olmaya aday

Ordu’nun önemli mesire alanlarından birisi olan Yoroz Kent Ormanı, doğa turizmi için yeniden düzenlenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Ordu’nun Altınordu ilçesine en yakın turizm destinasyonlarından biri olan Yoroz Kent Ormanı’nda incelemelerde bulundu. Yapılan tespitler sonucu alanın projelendirileceğini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, “İncelemelerimiz sonucunda buranın bakımsız olduğunu tespit ettik. Doğasına hiçbir şekilde zarar verilmeden küçük dokunuşlarla burayı çok daha işlevsel bir hale getireceğiz” dedi.



“Çalışmalar doğa ile uyumlu olacak”

Yıllarca bakımsız kalan Yoroz Kent Ormanı’nın küçük dokunuşlarla daha işlevsel bir hale getirileceğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Dünyada birçok yer gezdim ama nadir olarak bu kadar güzel bir yer gördüm. Gerçekten buraya ulaşmak için heyecan verici bir parkuru geri de bıraktık. Buraya yaklaşık olarak bin metrelik ahşap bir yürüyüş yolundan sonra ulaştık. İncelemelerimiz sonucunda buranın bakımsız olduğunu tespit ettik. Doğasına hiçbir şekilde zarar verilmeden küçük dokunuşlarla burayı çok daha işlevsel bir hale getireceğiz. Yapıldığı zaman doğa içerisinde kesinlikle iğreti durmayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in kendilerine her zaman doğaya zarar vermeden çalışma yapılması talimatını aldıklarını belirten Şişman, “Yapılması gereken; gelecek kuşaklara buraların doğallığının bozulmadan aktarılmasıdır. Bu tavsiyeler doğrultusunda inşallah şehrimizde bulunan tarihi ve turistlik mekânları en güzel şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.



“Yoroz Kent Ormanı daha aktif olacak”

Turizm destinasyonlarından biri olan Yoroz Kent Ormanı’na yürüyüş yolu ve seyir terası yapılacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, “Ordu’nun birçok noktasını gezerek incelemeler ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bunlardan biri de Altınordu ilçesine en yakın turizm destinasyonlarından biri olan Yoroz Kent Orman’ı. Turizm harikası olan bu mekân ailece aktivitelerin yapılabileceği bir yer. Bu mekânın daha aktif olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak yürüyüş yolu, seyir terası, kamelya, çeşme ve piknik alanları ile zenginleştirip halka açılmasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

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