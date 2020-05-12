Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşanlara yazılıyor

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Ordu’da polis bölgesinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı uygulandı.

Ordu ilçelerinde polis bölgesinde 410 Mayıs tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 11 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 75 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 473 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 10 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, dolayı cezai işlem uygulandı.

Aynı denetimlerde 23 araç trafikte men edilirken 11 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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