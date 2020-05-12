Ordu'da kadınlar evlerinde maske üretiyor

<br>Ahmet BAYRAK/MESUDİYE, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Mesudiye ilçesinde ev kadınları, belediyenin desteği ile maske ihtiyacının karşılanması için evlerinde üretime başladı.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında Mesudiye Belediyesi, maske üretimi için harekete geçti. Evinde dikiş makinesi olan 20 kadına önce eğitim verildi. Eğitim ardından kadınlar, belediyenin temin ettiği ürünlerle, evlerinde maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler, belediye ekiplerince toplanıyor ve karşılığında kadınlara ücret veriliyor. Günlük kişi başı 150 maske üreten kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor.<br>`20 BİNİN ÜZERİNE MASKE DAĞITILDI´<br>Koronavirüsle mücadelede maske kullanımının çok önemli olduğunu ifade eden Mesudiye Belediye Başkan Başkanı İsa Gül, vatandaşların maskesiz kalmaması için ilk olarak 20 binin üzerinde maske dağıtımı yapıldığını belirtti. Başkan Gül, "Daha sonra evinde dikiş makinesi olan kadınların, ev ekonomilerine de katkı sunmak amacıyla maske yapımına başladık. Kadınlar, maskeleri yapıyor ve karşılığında bir ücret alıyorlar. Hazırlanan maskeleri bizler de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Mesudiye Belediyesi olarak virüsle mücadelede tüm gücümüzü ortaya koyduk. Bu süreçte herkesin kurallara uyması da gerekiyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın, gençlerimizin evden çıkmamaları gerekiyor. Devletimiz, sağlık çalışanlarıyla birlikte ciddi bir mücadele veriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Mesudiye Ahmet BAYRAK<br>2020-05-12 12:35:00<br>

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