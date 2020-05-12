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Ordu’da kıyılarda işgale son

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hukuksuz, imara aykırı yapıları kaldırarak kıyıları halka açmak adına başlattığı çalışmalar kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılıyor.

Ordu’da kıyılarda işgale son

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in hukuksuz, imara aykırı yapıları kaldırarak kıyıları halka açmak adına başlattığı çalışmalar kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılıyor.
Halkın ortak malı olan, herkesin eşit ve serbestçe yararlanması gereken kıyıları daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek amacıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda baraka, çadır, konteyner vb. yapılar yıkılıyor. Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ordu’nun sahil şeridini ve kıyılarını daha yaşanabilir ve estetik hale getirecek.

“Vatandaşlarımız denizden daha fazla istifade edecek”
Mavi ve yeşilin buluştuğu rekreatif alanların vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz, “Başkanımızın hassasiyeti doğrultusunda Altınordu, Fatsa, Ünye ve Gülyalı ilçelerindeki sahil bandında kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan metruk, kaçak ve işgallerin hepsini kaldırmaya başladık. Altınordu’da başladığımız bu çalışmaları Gülyalı ve Ünye ilçelerinde de sürdürüyoruz. Fatsa Limanı içerisindeki balıkçı barınakları da bu minvalde kaldırılıyor. Amacımız halkın denizle olan temasını artırmak, şehir insanının denizden daha fazla istifade etmesini sağlamaktır. İmar ve Şehircilik Dairesi olarak biz işgalleri kaldırma noktasında, diğer ilgili dairelerimiz de temizlik ve rekreatif alanlar üreterek deniz ve yeşilin buluştuğu alanlar oluşturma noktasında çalışıyor. Hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahili vatandaşlarımızı bekliyor olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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