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TMO’dan açıklama “TMO, Kooperatif, Birlik veya üretici örgütü değil bir kamu iktisadi devlet teşekkülüdür. Kamu İktisadi Teşekküllerinin kanun gereği, kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri söz konusu değildir” “Fındık üreticilerimize bu sezon 1,5 milyar TL ödeme yapılmıştır”

İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) CHP'li bazı milletvekillerinin 'TMO fındık satışından üreticiye kâr payı dağıtsın' şeklindeki açıklamalara karşı tepki gösterdi. TMO'dan yapılan açıklama da, "TMO, Kooperatif, Birlik veya üretici örgütü değil bir kamu iktisadi devlet teşekkülüdür" denildi.

TMO’dan açıklama “TMO, Kooperatif, Birlik veya üretici örgütü değil bir kamu iktisadi devlet teşekkülüdür. Kamu İktisadi Teşekküllerinin kanun gereği, kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri söz konusu değildir” “Fındık üreticilerimize bu sezon 1,5 milyar TL ödeme yapılmıştır”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) CHP’li bazı milletvekillerinin ‘TMO fındık satışından üreticiye kâr payı dağıtsın’ şeklindeki açıklamalara karşı tepki gösterdi. TMO’dan yapılan açıklama da, “TMO, Kooperatif, Birlik veya üretici örgütü değil bir kamu iktisadi devlet teşekkülüdür” denildi.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada CHP’li bazı milletvekillerinin TMO’nun fındık politikasına ilişkin ‘vatana ihanet’, ‘emek hırsızlığı’ gibi ithamlarla birlikte 24 TL ye fındık satmasını eleştirmesi ve üreticiye kar payı dağıtması yönünde söylemleri tepki çekti.
TMO’dan yapılan açıklama da fındık alım fiyatlarının üretici maliyeti, ekonomik göstergeler, üretim miktarı, bir önceki yıl alım fiyatları, üretimin sürdürülmesini sağlayacak kâr marjı gibi çok sayıda faktörü dikkate alarak belirlendiğine dikkat çekildi.

“Üreticiye 1.5 milyar lira ödendi”
Açıklanan fiyatların piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için belirlenmiş referans fiyatlar olduğu belirtilen açıklamada, “Nitekim 2019 yılında Levant kalite için 16,50 TL/kg, Giresun kalite için 17,00 TL/kg alım fiyatı açıklanmış ve piyasa fiyatları da kısa sürede belirlenen fiyatların üzerine çıkmış, Karadenizli üreticilerimizin en az 1,5 Milyar TL ilave gelir elde etmesi sağlanmıştır” denildi.

“186 alıcıya 46 bin ton fındık satışı yapıldı”
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“TMO’nun açıkladığı fiyatların üreticiye zarar verdiği iddiası asla doğru değildir. Zira satışlarımızın açılması için üreticinin elindeki ürünün bitmesi beklenmiş, fındık ihracatının kesintisiz sürmesi için Mart Ayında yurt içi satışlarımız başlamıştır. Satış fiyatları, TMO’nun alım, muhafaza ve finansal maliyetleri yanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı sebebiyle, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler takip edilerek belirlenmektedir.
Mart ayında 51, Nisan ayında 135 olmak üzere toplam 186 alıcıya 46 bin ton kabuklu fındık satışı yapılmıştır. Mayıs ayında ise yine iç ve dış piyasalar yakından takip edilerek, ülkemiz ekonomisine ve özellikle ülkemiz döviz gelirine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerinin aktif olması ve işletme kapasiteleri ile sınırlı olmak kaydıyla sanayiciihracatçılara 20 bin ton fındık satışı için 24 TL/kg fiyat belirlenmiştir. Başvuru sırasında yüzde 25 peşin ödeme yapılması şartını yerine getiren 81 firmadan talep gelmiş olup tahsis süreci devam etmektedir”

“TMO, kamu iktisadi devlet teşekkülüdür”
TMO’nun Kooperatif, Birlik veya üretici örgütü olmadığına dikkat çekilen açıklama da, “TMO bir kamu iktisadi devlet teşekkülüdür. Kuruluşumuz kendine ait sermayesiyle alım, satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüterek üretici ve tüketici arasında denge sağlayan, piyasaları düzenleyen bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Kamu İktisadi Teşekküllerinin kanun gereği, kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri söz konusu değildir. TMO, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iç ve dış piyasaları yakından takip edecek, çiftçimiz ve ülke ekonomimiz yararına her türlü önlemi alacaktır” görüşlerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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