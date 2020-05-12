Ordu’da 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlanması olmayacak

Türkiye’de 15 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, aralarında Ordu’nun da bulunduğu 9 ilde geçerli olmayacak.

Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dün gece yarısından sonra Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ için kısıtlı olan giriş ve çıkışlar açıldı. Türkiye’de 15 ilde daha seyahat sınırlandırılması devam ederken, yasağın kalktığı Ordu’da 1619 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının da uygulanmayacağı belirtildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 16, 17, 18, 19 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için daha önce alınan tedbir kararları geçerli olacaktır. Bu konuda alınan kararlar, daha önce olduğu gibi anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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