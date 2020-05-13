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Parklar 40 gün sonra miniklerle doldu

İHA

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş aralığındaki çocuklar, 11.0015.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı.

Parklar 40 gün sonra miniklerle doldu

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş aralığındaki çocuklar, 11.0015.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 014 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.0015.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenirken bazı çoklar ise bisiklet sürerek ve paten kayarak vakitlerini geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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