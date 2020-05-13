Parklar 40 gün sonra miniklerle doldu

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Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş aralığındaki çocuklar, 11.0015.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 014 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.0015.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar, doyasıya eğlenirken bazı çoklar ise bisiklet sürerek ve paten kayarak vakitlerini geçirdi.

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