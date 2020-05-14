Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

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<br>Yavuz ŞEN/AYBASTI, (Ordu), (DHA) - ORDU´nun Aybastı ilçesinde, gürgen ağacının kovuğuna sıkışan köpek, kurtarıldı.<br>Armutlu Mahallesi´ndeki ormanlık alanda çalışan vatandaşlar, gürgen ağacından köpek sesi geldiğini fark etti. Kovuğa sıkıştığını gördükleri köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar Aybastı Belediyesi´ni arayarak, yardım istedi.<br>Gelen belediye ve orman işletme ekipleri, ağacı motorlu testere ile keserek köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, veteriner kontrolünden sonra barınağa götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Aybastı Yavuz ŞEN<br>2020-05-14 12:44:15<br>

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