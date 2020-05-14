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Çocukluktan yaşayamadığı hevesi sayesinde antikacı oldu

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki İlhan Keskin, çocukluğu zamanında yaşayamadığı günleri, evinin bir odasında kızıyla beraber yaşıyor.

Çocukluktan yaşayamadığı hevesi sayesinde antikacı oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki İlhan Keskin, çocukluğu zamanında yaşayamadığı günleri, evinin bir odasında kızıyla beraber yaşıyor.
Ünye’nin Çınarlık Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası İlhan Keskin, küçük yaşta heves ederek alamadığı eski telefon, kaset, plak, müzik çalar, televizyon gibi birçok eski teknoloji ürünü evinin bir odasında biriktirerek eski günleri yaşatmaya devam ediyor. 1990’lı yıllar olan çocukluk zamanında eski teknoloji hevesini komşularında gördükten sonra içinde hep heves olan Keskin, şimdilerde ise her türlü antika teknolojiyi evinde barındırıyor.

“Hiçbir eski teknolojik eserin yok olmasını istemiyorum”
İlkokul yıllarında yaşamak istediği çocukluk hevesini şimdilerde daha güzel yaşadığını ifade eden İlhan Keskin, "Ben ilkokul 1. sınıfa gittiğim zaman köyde komşularımızın evinde teyp görüyordum. Tabii bizim o zamanlar teybimiz yoktu. Elimize sağdan soldan kaset geçerdi ve biz de bu kasetleri dinlemeye bir teyp bulamazdık. Bu merak ve hevesten dolayı çeşitli biriktirdiğimiz çeşitli sanatçıların 550 kaset arşivi sonrası bizimde teybimiz oldu. Çocukluk hevesliğimizden dolayı kaset ve plakları biriktirdim. Eşim bu duruma alıştı ve kızımda aynen benim gibi arşiv konusunda oda benim gibi eskilere merak ederek destek veriyor. Özellikle küçüklüğümde kasetlere hevesli olduğum için geçmiş anılarımda bu sayede tazelenmiş oluyor. 1998 yılında askerden dönüşümde ilk telefonumu aldım. Teknoloji yenilendi ve değişik telefonlar çıkmaya başladı. Ona rağmen bizde eskileri unutmayarak tarihi korumak adına biriktirmeye devam ettik. Sosyal medyadan eski teknolojik ürün biriktiren arkadaşlarımla tanışmamın ardından onlarla ürün değiş tokuşu yaparak arşivimi sürekli yeniliyorum. Benim tek temennim ise bu gibi eserlerin yok olmaması için arkadaşlarımızda tarihi malzemeleri biriktirsin. Çünkü hiçbir eski eserin yok olmasını istemiyorum” dedi.

“Babama çocukluğunu yaşatmaya çalışıyorum”
İlhan Keskin’e eski teknoloji ürünleri biriktirmede yardımcı olan 15 yaşındaki kızı Kardelen Keskin ise, ”Babamın bu şekilde tarihsel teknoloji ürünleri biriktirmesi benim de hoşuma gidiyor. Ben de babamla beraber ürün biriktiriyor ve odasına koyuyorum. Hatta ara sıra eski model cep telefonlarını alıp oyun oynuyor ve kurcalıyorum. Babam olmadığı zaman antika odasını ben temizliyorum. Çocukluğunda sahip olamadığı eserleri kendisinin biriktirmesine yardımcı olarak ben de ona çocukluğunu yaşatmaya çalışıyorum. Bu odanın benim için başka bir anlamı var. Bazen bu odayı çok isteyip de görmek isteyen oluyor. Eski telefonları özellikle almak isteyen olduğunda ben ve babam izin vermiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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