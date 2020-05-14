Memur-Sen’den Kızılay’a kan desteği

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

MemurSen Ordu üyeleri, korona virüsü (Kovid19) nedeniyle azalan bağışına dikkat çekmek adına kan bağışında bulundular.

Türk Kızılay Ordu Şubesine gelen MemurSen üyeleri, düşen kan bağışına dikkat çekmek adına kan bağışında bulundu. 19 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen kampanyaya, bazı vatandaşlar da destek verdi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, kan bağışlarının korona virüsü salgını sonrası azaldığına dikkat çekti. Hastanelerde tedavi gören hastaların, kan ihtiyaçlarının nerdeyse karşılanamayacak duruma geldiğine dikkat çeken Enginyurt, “Biz de Kızılay olarak kan bağışı çağrısında bulunmuştuk. Vatandaşlarımız ve çeşitli kurumlarımız da sessiz kalmadı. Bugün de MemurSen ailesi bize destek veriyor” dedi.

MemurSen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk ise ilk olarak Van’da şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, Türkiye genelinde uygulanan kampanya kapsamında sendika olarak, Ordu’nun 19 ilçesinde çok sayıda üyelerinin destek verdiğini ifade etti.

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