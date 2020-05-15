Ordu'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

<br>Mustafa KIRLAKTurgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu), (DHA) ORDU'nun İkizce ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Osman Uysal (51), yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.<br>Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Ali Uysal (50) ile Osman Uysal arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, aile yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Osman Uysal ile yakınları İbrahim, Özer, Şafak ve Kenan Uysal'a isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan ve başından ağır yaralanan Osman Uysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.<br>Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ali Uysal ile 3 çocuğu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / İkizce Mustafa KIRLAK-Turgut DAĞDEVİREN<br>2020-05-15 10:06:12<br>

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