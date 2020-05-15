Koca mahallenin borcu hayırsever tarafından ödendi Aniden girdiği bakkal dükkânında bütün mahallenin veresiye borcunu ödedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koca mahallenin borcu hayırsever tarafından ödendi Aniden girdiği bakkal dükkânında bütün mahallenin veresiye borcunu ödedi

İHA

Koca mahallenin borcu hayırsever tarafından ödendi Aniden girdiği bakkal dükkânında bütün mahallenin veresiye borcunu ödedi

Ordu’nun Ünye ilçesinde hayırsever bir vatandaş aniden girdiği bakkal dükkânında bulunan bir mahallenin bütün veresiye borcunu kapatarak herkesi sevindirdi.
Ünye İpekyolu Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan bakkala geçen Perşembe akşamı gelen bir kişi bakkal sahibi İrfan Dedeoğlu’na veresiye defterinde mahallenin borcunu sorarak içeri girdi. Hayırsever vatandaşın aniden içeri girmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyen Dedeoğlu, veresiye borç defterindeki yaklaşık 6 bin 500 liralık borcu hayırsever vatandaşa söylemesinin ardından hayırsever vatandaş borcun hepsini ödeyerek bütün mahalleliyi sevindirdi.

“Veresiye defterini aldı ve gitti”
Yaşanılanları anlatan mahalle bakkalı İrfan Dedeoğlu, "Geçtiğimiz Perşembe akşamı saat 17.00 sıralarında beyaz arabayla bakkala bir kişi geldi. Ben ilk girerken normal bir müşteri gibi zannettim. Selam vererek içeri girdi ve 'ben mahallenin borçlarını ödemek istiyorum' dedi. Benden veresiye defterini isteyerek borç tutarlarını sordu. Defterdeki miktarı söyledim ve cebinden çıkardığı paranın hepsiyle veresiye defterindeki bütün borçları ödemesinin ardından defteri alarak çıktı. 40 yaşları civarında ve mahallemizde ilk defa gördüğüm bir insandı” dedi.

“Borcunun ödendiğini duyan çığlık attı”
Veresiye borç defterinin ödenmesinin ardından mahalleliye tek tek telefon açarak borçlarının ödendiğini söyleyen Dedeoğlu, ”Vatandaş parayı ödedikten sonra borcu olan müşterilerimi aradım. Bir kişinin gelerek veresiye defteri içerisindeki bütün borçları ödediğini söylediğimde çığlık atarak sevinen müşterilerim oldu. Bu Ramazan ayında virüs olayının olmasından dolayı zaten insanlarımız çok sıkıntılı günler yaşıyor. Tabii, telefonla aradığım müşterilerimden bazıları bu olaya da inanmayarak koşarak bakkala geldiler. Zaten vatandaş o an geldiğinde bende heyecanlandığım için ne geldiği aracın plakasına bakabildim nede ismini alabildim” diye konuştu.
Veresiye borcunun ödenmesinin ardından Dedeoğlu hayırseverlere seslenerek bu gibi davranışların diğer iş adamlarına da örnek olabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güçlü bağışıklık için çözüm “bentonit kili” Bentonit Uzmanı Hamit Tecer: “Korona için kullanılmalıdır”
YEREL HABERLER Güçlü bağışıklık için çözüm “bentonit kili” Bentonit ...
Ordu'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Aktaş: “Kovid-19 mücadelede dünyaya örnek olduk”
YEREL HABERLER Aktaş: “Kovid-19 mücadelede dünyaya örnek olduk”
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona burada görülmedi Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde şu ana kadar hiç korona virüsü vakasına rastlanmadı
YEREL HABERLER Tüm dünyayı etkisi altına alan korona burada ...
Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı
Polis memuru yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Polis memuru yaşam savaşını kaybetti
Ordu’da husumetli iki akraba aile arasındaki kavga ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da husumetli iki akraba aile arasındaki kavga ...
Memur-Sen’den Kızılay’a kan desteği
YEREL HABERLER Memur-Sen’den Kızılay’a kan desteği
Altınordu’da normale dönüş çiçekle başladı
YEREL HABERLER Altınordu’da normale dönüş çiçekle başladı
Ordu Şehir Hastanesi arazisine inceleme
YEREL HABERLER Ordu Şehir Hastanesi arazisine inceleme
52 Orduspor: ”Liglerin uzaması mahzurludur” 52 Orduspor FK Başkanı Şükrü Bodur: “Karar yeniden gözden geçirilmeli”
YEREL HABERLER 52 Orduspor: ”Liglerin uzaması mahzurludur” 52 ...
TFF 3. Lig 52 Orduspor FK Kovid-19 testini başarıyla geçti
YEREL HABERLER TFF 3. Lig 52 Orduspor FK Kovid-19 testini başarıyla ...
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy'de 5 korona vakası var Ordu’nun 19 ilçesinden 18’inde korona virüs vakasına rastlanırken, Gölköy’ün aksine sadece Çatalpınar ilçesinde vakaya rastlanmadı
YEREL HABERLER Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı ...
Ordu sokaklarında insan yoğunluğu
YEREL HABERLER Ordu sokaklarında insan yoğunluğu
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu
YEREL HABERLER Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu
Boztepe misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Boztepe misafirlerini bekliyor
Çocukluktan yaşayamadığı hevesi sayesinde antikacı oldu
YEREL HABERLER Çocukluktan yaşayamadığı hevesi sayesinde antikacı ...
Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor
YEREL HABERLER Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor
Ordu’da asfalt seferberliği Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin 62 noktasında 302 adet iş makinesi ve kamyon, 377 personel ile asfalt yol çalışmasını sürdürüyor.
YEREL HABERLER Ordu’da asfalt seferberliği Ordu Büyükşehir ...
Ordu’da ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu’da ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
Ordu Valisi Seddar Yavuz duyurdu: "Bugün pozitif vaka sayısı bulunmuyor"
YEREL HABERLER Ordu Valisi Seddar Yavuz duyurdu: "Bugün pozitif vaka ...
Ordu'da karantina süresi dolan 43 kişi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Ordu'da karantina süresi dolan 43 kişi evlerine ...
Ordu’da karantina süreci tamamlanan 43 kişi memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Ordu’da karantina süreci tamamlanan 43 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X