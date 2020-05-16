Psikolojik sorunları olan 14 yaşındaki kız intihara kalkıştı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen K.Y. isimli kız bulundukları evlerinin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Yaklaşık 45 dakika polis ve ailesinin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilen kız baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından kız hastaneye kaldırıldı.

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