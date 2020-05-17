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Ordu´da 65 yaş ve üzeri, doğanın keyfini çıkardı

DHA

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da sokağa çıkma yasağı ikinci kez esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sahilde yürüşe çıktı, ağaçların gölgesinde serinleyip, doğanın keyfini sürdü.  Ordu´da koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıktı. Bir hafta sonra yeniden sokaklarla buluşan vatandaşlar güneşli havanın keyfini sürdü. Vatandaşlar sahillere ve meydanlara akın ederek izinli günlerinde hem deniz havası aldı, hem de arkadaşlarıyla açık havada sohbet etme imkanı buldu. Hava sıcaklığının yüksek...

Ordu´da 65 yaş ve üzeri, doğanın keyfini çıkardı

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da sokağa çıkma yasağı ikinci kez esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sahilde yürüşe çıktı, ağaçların gölgesinde serinleyip, doğanın keyfini sürdü. <br>Ordu´da koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıktı. Bir hafta sonra yeniden sokaklarla buluşan vatandaşlar güneşli havanın keyfini sürdü. Vatandaşlar sahillere ve meydanlara akın ederek izinli günlerinde hem deniz havası aldı, hem de arkadaşlarıyla açık havada sohbet etme imkanı buldu. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde oturarak doğanın keyfini çıkartıren, bazıları ise günlük gazetelerini okudu.<br>Öte yandan polis ekipleri sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.<br>DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-05-17 15:04:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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