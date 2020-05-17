ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye´ye getirildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların, tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 296 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla ABD'nin Houston kentinden Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan 288´i havalimanında hazır tutulan otobüslerle Trabzon´a gönderilirken, 8´i ise aynı uçakla İstanbul´a gitti. 296 kişi, 14 gün süreyle yurtlarda karantinada tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-05-17 21:23:03<br>
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