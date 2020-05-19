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Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 gözaltı

DHA

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da, dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Sarı´nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Sarı´nın ırmak kenarına birlikte giderken görüldüğü 5 erkek gözaltına alındı.   Ordu´da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bldirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Melet Irmağı ile çevresinde arama çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 kişiyi, sabaha karşı gözaltına...

Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 gözaltı

<br>Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da, dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Pınar Sarı´nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Sarı´nın ırmak kenarına birlikte giderken görüldüğü 5 erkek gözaltına alındı.  <br>Ordu´da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bldirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Melet Irmağı ile çevresinde arama çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 kişiyi, sabaha karşı gözaltına aldı.<br>Bugün saat 11.00 sıralarında da dalgıç polisler, Pınar Sarı'nın cansız bedenine ulaştı.<br>Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Pınar Sarı´nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-05-19 13:14:46<br>

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