‘Şehit Temel Şimşir Gemisi' turizme kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Şehit Temel Şimşir Gemisi' turizme kazandırılıyor

İHA

Denize kıyısı olmasına rağmen denizden yararlanamayan Ordu'da denizi sevdirecek bir projeye imza atılıyor.

‘Şehit Temel Şimşir Gemisi' turizme kazandırılıyor

Denize kıyısı olmasına rağmen denizden yararlanamayan Ordu’da denizi sevdirecek bir projeye imza atılıyor.
Ordu’yu denizle bütünleştirmek adına çalışmalar yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1977 yılında İstinye Tersanesinde inşa edilen ve uzun yıllar İstanbul’da şehir hatlarında hizmet verdikten sonra 2006 yılında son seferini yapan Şehit Temel Şimşir adlı gemiyi turizme kazandırmak amacıyla bakım ve onarım çalışması yapıyor. Hurdaya dönmeye yüz tutmuş geminin motorundan tavanına, elektriğinden mekanik aksanına kadar pek çok yerini rehabilite eden Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda gemiyi daha kullanılabilir hale getirmek için iç dekorasyonu da elden geçiriyor.
Deniz turizmine büyük oranda katkı sağlayacak ve Ordulu vatandaşa denizi sevdirecek proje kapsamında gemide restoran, kafeterya, düğün salonu, çocuk oyun alanı, canlı müzik alanı gibi vatandaşa hitap edecek mekânlar bulunacak. 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda toplantılar yapılırken, turlar da düzenlenebilecek.

“Ordu deniziyle örnek bir şehir olacak”
Ordu’yu deniziyle barıştırılması anlamında projelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordu yeşili, mavisi ile insanların adeta göz zevkine hitap edecek bir şehir. Turizm anlamında da çok fazla çeşitliliğe sahibiz. Fakat bugüne kadar Ordu denizi kullanmaktan çekinmiş ve denizden yararlanamamış durumda. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’yu deniziyle barıştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu anlamda uygulayacağımız çalışmalarla her anlamda örnek bir şehir olan Ordu, deniziyle örnek olacak” dedi.

“Vatandaşlarımız gemide doyasıya vakit geçirebilecek”
Kiralanan gemide ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Başkan Güler, “Karadeniz’e kıyısı olan Ordu’muzda yazı olsun kışı olsun fazla bir hareketlilik göremiyoruz. Denize hareketlilik kazandırmak ve vatandaşlarımızın da bu hareketliliğe dâhil olmasını istiyoruz. Bu anlamda Perşembe Belediyemizden Şehit Temel Şimşir adlı gemiyi kiraladık. Bu gemide ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Adeta hurdaya dönmüş gemide ekiplerimiz bakım onarım yapıyor, iç dekorasyonu dâhil elden geçiriyor. Farklı konseptlerle tasarlanan bu gemide restoranından, düğün salonuna kadar pek çok mekân yer alacak. Yazıyla, kışıyla vatandaşlarımız bu gemiyi rahatlıkla kullanabilecek. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız gemide doyasıya vakit geçirecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melet ırmağı turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Melet ırmağı turizme kazandırılıyor
Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 ...
Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı
YEREL HABERLER Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı
Balıkçı teknesi böyle alabora oldu Moritanya açıklarında balıkçı teknesi yüklü halde battı, mürettebat kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkçı teknesi böyle alabora oldu Moritanya ...
Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları
Ordu´da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Ordu´da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Fatsa dereleri temizleniyor
YEREL HABERLER Fatsa dereleri temizleniyor
Ordu’da afetzedeler için 59 konut inşa ediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da afetzedeler için 59 konut inşa ediliyor
Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı
YEREL HABERLER Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı
Karantina yurdunda kalanlara hediyeler dağıtıldı
YEREL HABERLER Karantina yurdunda kalanlara hediyeler dağıtıldı
ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı
YEREL HABERLER ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya ...
Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu
YEREL HABERLER Sokaklar ihtiyar delikanlıların oldu
Ordu´da 65 yaş ve üzeri, doğanın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Ordu´da 65 yaş ve üzeri, doğanın keyfini çıkardı
Ordu kendi enerjisini üretecek Ordu Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesisinde ihtiyaç duyulan enerjinin üç katı kadar elektrik üretimi gerçekleştirecek tesisin montajına başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Karadeniz’in enerji üretim bölgesi olmaya talibiz”
YEREL HABERLER Ordu kendi enerjisini üretecek Ordu Büyükşehir ...
3 ilçe grup yoluyla birleşti Coğrafi yönden birbirlerine ters tarafta olan Ordu’nun Fatsa-Çamaş ve Gürgentepe ilçeleri, 6 km uzunluğundaki grup yolunun asfaltlanmasıyla buluştu
YEREL HABERLER 3 ilçe grup yoluyla birleşti Coğrafi yönden ...
128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor
YEREL HABERLER 128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X