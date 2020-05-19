Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu’da İstiklal Marşı eşliğinde kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Eylül Stadyumu’nda tören düzenlendi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve diğer protokol üyeleri katıldığı programda, Türk bayrakları açılarak İstiklal Marşı okundu.

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