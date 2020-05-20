Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş

DHA

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş

<br>Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)-ORDU´da, Melet Irmağı'nda cansız bedeni bulunan Pınar Sarı´nın (28) ailesi, kızlarının evden zorla alınarak götürüldüğünü ve suya itildiğini ileri sürdü.<br>6 yaşındayken evlatlık verildiği aileyle yaşayan Pınar'ın biyolojilk babası İlhan Yurt, "Biri  itmeseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlar niye kızımı ırmaktan çıkarmamış?" dedi.<br>Ordu´da yaşayan Pınar Sarı, 6 yaşındayken annesi ölünce evlatlık verildi. Evlatlık verildiği aileyle yaşayan Pınar, geçen pazar günü, kimsenin olmadığı sırada evden çıktı ancak geri dönmedi. Sarı ailesi de polise kayıp olduğunu bildirdi. Hemen arama çalışması başlatan polis, mobese kameralarından Pınar Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiğini belirledi. Irmak ile çevresinde arama başlatıldı. Dün saat 11.00 sıralarında ise suda, Pınar Sarı'nın cansız bedeni bulundu. Melet Irmağı ile çevresinde, olay yeri inceleme ekipleri delil araması yaparken kimlikleri belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.<br>EVDEN ZORLA ALINDIĞI İDDİASI<br>Şüphelilerin sorgusu sürerken Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Pınar Sarı´ın cenazesi bugün kendisini büyüten aile ve biyolojik babası İlhan Yurt tarafından teslim alındı. Kızlarının yüzme bildiğini ve ırmağa atlaması için bir neden olmadığını söyleyen aile, Pınar'ın evden zorla götürüldüğünü öne sürdü.<br>'IRMAĞA ATLAYACAK BİRİ DEĞİLDİ'<br>Evlatlık aldığı Pınar´a 22 yıl boyunca öz kızı gibi baktığını ifade eden Fatma Sarı (60), "22 yıldır  ben baktım ona. Kaybolduğu gün evde yoktum. Telefonuna ulaşılmıyordu. Babası `arkadaşına gitmiştir, gelir birazdan´ dedi. Ben aramaya devam ettim. Her aradığımda `aradığınız kişiye ulaşılmıyor´ dedi. Daha sonra karakola bildirdik. Sonra da ırmakta cesedinin bulunduğunu söylediler. Pınar, ırmağa atlayacak bir insan değildi. İstanbul´da yaşadı, orada yüzüyordu. Olayın faillerinin bulunmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim ciğerlerim koptu. Benim bir oğlum düşerek, öldü. Pınar´ı büyüttüm o da suda gitti" dedi.<br>`BİRİSİ İTMESEYDİ DÜŞMEZDİ´<br>Pınar´ın biyolojik babası İlhan Yurt da kızının kaybolduğu gün evin kapısına gelen Can isimli bir kişiyi göndermeye çalıştığını anlatarak, "Aldığımız bilgiye göre pazar günü saat 15.00 sıralarında kapıya Can isimli bir çocuk geliyor. Elinde bir poşet alkolün olduğunu söylediler. Pınar, gitmesini söylemiş. Dışarı çıkması için uğraşmış. Ne yaptıysa ikna etmiş, kızımı götürmüş. Melet Irmağı´na gitmişler. Beş kişi bir arada duruyor. Biri ırmaktan onu neden çıkarmamış? Zaten kızım 200 metreye kadar yüzüp, geri gelebilecek bir kızdı. Biri itmeseydi düşmezdi. Ben birini iteklemesem nasıl düşecek? Yanında bulunanlardan biri niye kızımı ırmaktan çıkarmamış?" diye konuştu.<br>`EVDEN ZORLA ALINMIŞ´<br>İlhan Yurt´un eşi Katibe Yurt ise, "Bu olayın içerisinde bir iş var. Bu genç, pazar günü bu kızı aramış. Ellinde bir poşet içkiyle eve gelmiş. Herkes görmüş. Bu daha sonra üvey babası Ramazan Sarı´yı aramış ve `Baba biz köye gidelim. Bir çocuk kapıya geldi. Beni götürmek istiyor´ demiş. Daha sonra akşam köye gitmeyi kararlaştırmışlar. Kapıya gelen adam, Pınar'ı zorla alıp gitmiş" dedi.<br>Pınar Sarı, bugün Kabataş ilçesine bağlı Belen Mahallesi´nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-05-20 15:59:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KFMİB: ”Fındık üreticisine seyahat yasağı kaldırılsın” KFMİB Başkanı Edip Sevinç: “Yaklaşan fındık sezonu sebebiyle Karadeniz bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticilerinin çay üreticileri örneğinde olduğu gibi seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması gerekir” Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayacağı projeyi takdirle karşılıyoruz”
YEREL HABERLER KFMİB: ”Fındık üreticisine seyahat yasağı ...
Sokağa çıkmamak için öyle bir nedeni var ki Tüm Türkiye’deki yaşıtları sokağa çıkarken o çıkamıyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkmamak için öyle bir nedeni var ki Tüm ...
Fındıkta kazan-kazan dönemi Fındıkta işçi sıkıntısı yaşanmayacak Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çaydan sonra fındıkta da işçi telaşı başladı. Ordu’da Büyükşehir Belediyesinin uygulayacağı ‘Fındık dalda,aklın işçide kalmasın' projesi ile bu sıkıntı ortadan kaldırılacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Oluşturacağımız platform ile bahçe sahipleri ve işçiler için kazan-kazan dönemi başlatıyoruz”
YEREL HABERLER Fındıkta kazan-kazan dönemi Fındıkta işçi sıkıntısı ...
Ordu'daki gökdelenlerin yıkımı devam ediyor 12. kata kadar yapılan ve şuan itibarıyla toplamda 8’er katı yıkılan Beldeevler’in yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Ordu'daki gökdelenlerin yıkımı devam ediyor 12. kata ...
Ordu'da '19 Mayıs' coşkusu
YEREL HABERLER Ordu'da '19 Mayıs' coşkusu
Hem kutladılar hem dua ettiler
YEREL HABERLER Hem kutladılar hem dua ettiler
Ordu’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları Meşaleler ve havai fişekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Ordu’da coşkulu 19 Mayıs kutlamaları Meşaleler ve ...
Ordu’da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 ...
Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları
Kızılay’dan tatlı davranış
YEREL HABERLER Kızılay’dan tatlı davranış
Asırlık konser
YEREL HABERLER Asırlık konser
Melet ırmağı turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Melet ırmağı turizme kazandırılıyor
‘Şehit Temel Şimşir Gemisi' turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER ‘Şehit Temel Şimşir Gemisi' turizme kazandırılıyor
Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 ...
Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı
YEREL HABERLER Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı
Balıkçı teknesi böyle alabora oldu Moritanya açıklarında balıkçı teknesi yüklü halde battı, mürettebat kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkçı teknesi böyle alabora oldu Moritanya ...
Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları
Ordu´da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Ordu´da son 40 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Fatsa dereleri temizleniyor
YEREL HABERLER Fatsa dereleri temizleniyor
Ordu’da afetzedeler için 59 konut inşa ediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da afetzedeler için 59 konut inşa ediliyor
Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı
YEREL HABERLER Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı
Karantina yurdunda kalanlara hediyeler dağıtıldı
YEREL HABERLER Karantina yurdunda kalanlara hediyeler dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X