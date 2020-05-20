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Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)

DHA

5 ŞÜPELİ ADLİYEDE Ordu´da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK 2020-05-20 17:56:20

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)

<br>5 ŞÜPELİ ADLİYEDE<br>Ordu´da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-05-20 17:56:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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