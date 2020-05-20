Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (3)

<br>5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST<br>Ordu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyeyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-05-20 22:17:21<br>
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