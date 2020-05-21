Ordu için meteorolojik uyarı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada yüksek kesimli bölgelerde dolu yağışı ve fırtına görülebileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada Akkuş, Aybastı, Çamaş, Korgan, Kumru gibi ilçelerinde sağanak yağışla birlikte dolu yağışının beklendiği ifade edildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları, ani sel, yerel dolu yağışı, şiddetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar olabileceği belirtilen açıklamada dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

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