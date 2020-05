Ordu´da kısıtlama öncesi pazarlarda yoğunluk

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da Ramazan Bayramı´nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti.<br>Ordu´nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi´nde, her hafta cuma günü kurulan semt pazarında Ramazan Bayramı´nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı. Çevresi yoğunluk nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilen pazara maskesiz vatandaşların girmesine izin verilmedi. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Pazar içerisinde yaya olarak gezen zabıta ekipleri ise vatandaşları sık sık maske takması ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.<br>`BİR AN ÖNCE EVE GİTMEK İÇİN FİYATA BİLE BAKMIYORUZ´<br>Pazara alışverişe gelen Hatice Taşpınar, "Alışveriş için pazara geldik. 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğu için eksikliklerimizi gideriyoruz. Pazarda yoğunluk olmayacağını düşündüğümüz için erkenden geldik ama kalabalık. Biz bir an önce eksiğimizi alalım, hastalığa yakalanmayalım diye fiyata çok dikkat etmiyoruz. Bir an önce evimize gitmek istiyoruz" dedi.<br>`YASAK ÖNCESİ EKSİKLİKLERİMİ GİDERİYORUM´<br>Servet Müderrisoğlu da, "Bayramda 4 günlük yasak olduğu için 4 gün boyunca evde kalacağız. Ben de yasak öncesi eksikliklerimi gideriyorum. Yasaklar yerinde ve sağlımız için bu yasakların olması gerekir. İnşallah bu belayı hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Fakat bazı insanların kurallara uymadığını görüyorum. Bu çok riskli. Herkes dikkatli olmalı" diye konuştu.<br>`4 GÜN EVDE KALMANIN VERDİĞİ HİSLE ALIŞVERİŞ YAPIYORUM´<br>Sabahnur Erkenci ise, "Bayram öncesi pazara geldim. Aslında sadece bezelye almak için gelmiştim ama ne gördüysem alıyorum. Kendimi tutamadım. Bir de 4 gün evde kalmanın vermiş olduğu hisle alışveriş yapıyorum. Pazarda yoğunluk olmayacağını düşünüyordum ancak, bir yoğunluk var. Herkesin kurallara uyarak alışverişini yapmasını istiyorum" ifadelerinde bulundu.DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK<br>2020-05-22 13:02:07<br>

