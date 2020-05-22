Ordu’da dolu yağışı etkili oldu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Ordu'nun kent merkezinde etkili olan sağanak yağmurun ardından dolu yağışı görüldü.

Altınordu ilçesi kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan rüzgarın ardından sağanak yağış hayatı etkiledi. Aralıklarla şiddetini arttıran sağanak, kimi zaman yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Kent merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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