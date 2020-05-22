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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da dolu yağışı etkili oldu

İHA

Ordu'nun kent merkezinde etkili olan sağanak yağmurun ardından dolu yağışı görüldü.

Ordu’da dolu yağışı etkili oldu

Ordu'nun kent merkezinde etkili olan sağanak yağmurun ardından dolu yağışı görüldü.
Altınordu ilçesi kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan rüzgarın ardından sağanak yağış hayatı etkiledi. Aralıklarla şiddetini arttıran sağanak, kimi zaman yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Kent merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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