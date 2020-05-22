15-20 yaş arası gençler sokaklara indi

Hükümetin uyguladığı yeni genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme planı çerçevesinde 1520 yaş arası gençler , saat 11.00 itibarıyla dört saat süreyle sokaklara indi.

Ordu’nun Ünye 1520 yaş arasındaki gençler, bugün saat 11.0015.00 arasında toplam dört saat süreyle sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ile saat 11.00 itibarıyla ikinci kez dışarıya çıkan gençler, Ünye’de meydanlara, alışveriş merkezlerine ve sahil boyunca yürüyüş yapmaya çıktı. Havanında serin olmasından dolayı dışarı çıkan gençlerin kimi paten kullandı kimi bisiklet sürdü kimi de yürüyüş yaptı. Fiziksel mesafe kurallarına dikkat eden gençler maskesiz dolaşmazken, saat 15.00 olduğunda ise evlerine gittikleri görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.