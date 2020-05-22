Yasak öncesi mezar ziyaretleri

Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Ordu’nun Ünye ilçesinde mezarlıklara dua için akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için uygulama kararı aldığı 2326 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00’ten itibaren başlıyor. Her bayram arefesinde mezarlıklarda yaşanan yoğunluk ise kısıtlama nedeniyle bir gün erken yaşandı. Türkiye genelinde uygulanacak kısıtlama nedeniyle Ünye genelinde arefe ve bayram günlerinde mezarlıkları ziyaret edemeyecek olan vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyan vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise mezar temizliği yapmalarının ardından Kur'anı Kerim ve dua okudular.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.