Önce direksiyon hâkimiyetini kaybetti, sonra sokak lambasını devirdi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Niksar Caddesi üzerinde Ünye istikametine doğru ilerlemekte olan Yusuf Ş. idaresindeki 55 KF 647 plakalı kamyonet önünde duran araca çarpmamak için kontrolünü kaybederek önce kaldırıma ardından sokak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sokak lambası devrilirken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

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