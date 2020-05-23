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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölen köpeğini yaptırdığı mezarında anıyor

DHA

Ölen köpeğini yaptırdığı mezarında anıyor

<br>Ahmet BAYRAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde oturan Fahrettin Özdemir (92), 1964 yılında satın aldığı 4 dönüm arazinin 2 dönümünü hayvanlarına tahsis etti. Hayvan sevgisiyle örnek olan Özdemir, 1965 yılında kaybettiği ilk köpeği 'Willy' için de arazisine mermer mezar yaptırdı. Özdemir, her gün oyuncak arabaya bindirdiği 'Uyanık' isimli köpeği ile gittiği mezarda ölen köpeğini anıyor.<br>Perşembe ilçesine bağlı Çerli Mahallesi´nde tek başına oturan Fahrettin Özdemir, 1964 yılında satın aldığı 4 dönüm arazinin 2 dönümünü hayvanlarına ayırdı, kalan arsaya da meyve fidanları dikti. Arazisinde köpek, hindi, kaz, ördek ve tavuk gibi hayvanları besleyen Özdemir, emekli maaşını hayvanları için harcıyor. Hayvan sevgisiyle örnek olan Özdemir, 56 yıldır hem hayvanlarına hem de bahçesindeki ağaç ve bitkilere gözü gibi bakıyor. Özdemir, 1965 yılında kaybettiği ilk köpeği 'Willy' için de arazisine mermerden mezar yaptırdı. Özdemir, köpeğinin mezar taşına 'Köpek Willy anısına' yazısı yazdırdı. Özdemir, her gün oyuncak arabaya bindirdiği 'Uyanık' isimli köpeği ile gittiği mezarda yıllar önce ölen köpeğini anıyor.<br>'AĞAÇLAR OLMAZSA BEN YAŞAYAMAM'<br>Yıllardır hayvanlarına ve bahçesine baktığını anlatan Özdemir, "Bahçemde her türden meyve ağacı var. Bahçe işlerini, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler´in babasından öğrendim ve bahçeme de onun verdiği meyvelerden diktim. Şimdi bütün ağaçlar kocaman oldu. Başkan Güler, geldi ve bahçemi gezdi. Burayı çok beğendi. Benim burada kimsem yok, eşimi yıllar önce kaybettim. İki çocuğum var, biri Almanya´da biri de İstanbul´da yaşıyor. Ben de hayvanlarıma bakıyorum. Hayvanlar olmazsa, ağaçlar olmazsa biz yaşayamayız, ben yaşayamam" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Ahmet BAYRAK<br>2020-05-23 10:07:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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