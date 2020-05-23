Ordu´da, Karadeniz Sahil Yolu boş kaldı

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde parklar, meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı. <br>Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ordu´da da başladı. Yasakla birlikte kentin sokaklarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Özellikle her yıl bayram öncesi yoğunluk oluşan Karadeniz Sahil Yolu sessizliğe büründü. Samsun'dan Sarp'a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezinin ortak kullanımındaki yol boş kaldı.<br>Öte yandan yine kentte bayram öncesi yoğunluk yaşanan caddeler, parklar, meydanlar ve sokaklarda da görevliler dışında kimse görülmedi.<br>Polisler ve bekçiler yaya olarak devreye gezerken, belediye ekipleri de sokaklarda onarım ve temizlik çalışması yaptı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-05-23 14:33:21<br>
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