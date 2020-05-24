Fatsa’ya ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’

Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel hastane olarak hizmet verirken 2012 yılında faaliyetini durdurarak Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen bina ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ olarak inşa ediliyor.

Binada sürdürülen çalışmaları denetleyen Ordu Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatsa’nın bir sağlık kompleksine sahip olacağını belirtti. Kasapoğlu, “Sağlık kompleksimiz tamamlandığında Fatsa ilçemiz İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 İstasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM), Verem Savaş Dispanseri ve Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek güzel bir binaya kavuşacaktır. Bizlerde ilimize bir sağlık tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.