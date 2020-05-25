Ordu’da 535 berber ve kuaför dezenfekte edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kısa süreliğine kapatılan kuaför ve berberlerde dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, salgın sebebiyle faaliyetleri durdurulan kuaför ve berberlerin 11 Mayıs tarihinden itibaren açılmasıyla birlikte hummalı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Ekipler, işletmelerin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde Ordu ilinde bulunan bine yakın kuaför ve berberden bugüne kadar 535’inde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Mayıs ayı içerisinde Ordu ilinde bulunan tüm berber ve kuaförlerin dezenfekte edileceğini belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "Bu normalleşme sürecinde yürütmekte olduğumuz dezenfeksiyon çalışmalarını her zamanki gibi titizlikle sürdürüyoruz. İlimiz genelinde bulunan ve halkımızın kullanımında olan tüm kamu kurumlarında, halka açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında sürekli dezenfeksiyon uygulamaları yaparak olası bir bulaşmayı engellemeyi hedefliyoruz. Normalleşme planı kapsamında, kaldırılan ilk kısıtlama kapalı olan berber ve kuaförlerin faaliyetlerine devam etmesi olmuştur. Böylelikle ekiplerimiz 11 Mayıs tarihinden itibaren açılan meslek odalarına kayıtlı olan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon uygulamalarına başladı. Ordu ili genelinde meslek odalarına kayıtlı bine yakın berber ve kuaförün faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlamasını yaptık. Şimdiye kadar 535 adet işletmenin dezenfeksiyonunu tamamlandık. Mayıs ayı içerisinde bu işletmelerin tamamında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştireceğiz” dedi.

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