Yayla çeşmesine saldırı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Çambaşı yayla yolu üzerinde bulunan çeşmeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

İlçenin Yokuşbaşı mevkisinde bulunan çeşmenin su oluklarının ve taşlarının kırılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşme ve tabelaların zarar verilmesinin çok üzüntü verici olduğunu söyledi.

Çeşmenin en kısa süre içinde yapılacağını dile getiren Başkan Kaya, “Çambaşı Yaylamıza ulaşımı sağlayan karayolu üzerinde bulunan çeşme Mart ayında da saltdırıya uğramış ve su oluk ve taşları kırılmıştı. Biz yeniden yaptırdık. Ancak bu sabah farkettik ki çeşmeye yeniden zarar verilmiş. Bu çeşme tarihi bir çeşmedir. Çeşmenin en kısa zamanda yenilenmesi ve onarımı yapılacaktır" dedi.

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