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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’ya gölet atağı

İHA

Ordu'da su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı ve yörelere içmesuyu sağlanması, ayrıca turizm amaçlı kullanılmak üzere 6 göletin inşaatı devam ederken, 8 yeni göletin de planlaması yapıldı.

Ordu’ya gölet atağı

Ordu’da su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı ve yörelere içmesuyu sağlanması, ayrıca turizm amaçlı kullanılmak üzere 6 göletin inşaatı devam ederken, 8 yeni göletin de planlaması yapıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gölsu çalışması kapsamında Korgan Göleti, Çaybaşıİlküvez Göleti, Çaybaşı ile Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göleti, Gölköy Kırtaş Göleti ve Kumru Göleti inşaatları sürüyor.
Korgan Göletinden yılda 1.80 metreküp, Çaybaşıİlküvez Göletinden yılda 2.42 metreküp, Çaybaşı ile Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göletinden yılda 2.21 metreküp, Gölköy Kırtaş Göletinden yılda 3.83 metreküp ve Kumru Göletinden 2.92 metreküp içmesuyu sağlanması hedefleniyor.

OBB’den yaylaya gölet
Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi de Akkuş ilçesi Argan Yaylası’na gölet inşatına başladı. Yaklaşık 7 bin metrekare yüzey alanına inşa edilen gölet, 200 metre kret uzunluğuna ve 12 metre yüksekliğe sahip olacak. Gölet, turizm amaçlı kullanılacak.

8 yeni gölet daha planlandı
İnşaatı süren bu göletlerin yanısıra 8 yeni gölet planlaması yapıldı.
Buna göre, ÇED süreçleri biten Kabadüz göleti ile Çambaşı Yaylasına yılda yaklaşık 1 hektometreküp (yılda 10 bin litre), Mesudiye ilçesinde planlanan gölet ile ilçenin kırsal kesimine yılda 1.55 hektometreküp içmesuyu sağlanması hedefleniyor.
Kabataş ilçesine planlanan göletin yılda 1,63 hektomekreküp, Çatalpınar ilçesinde planlanan göletin yılda 1,82 hektometreküp, Çamaş ilçesi göletinin yılda 1,1 hektometreküp, Perşembe göletinin yılda 1,95 hektometreküp, Fatsa Şahsene göletinin 21,31 hektometreküp içmesuyu üretmesi hedeflendi. Sulama amacıyla inşa edilecek olan Akkuş Karameşeçal Göleti'nin de 192 hektar almanı sulaması planlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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