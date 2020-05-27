Minikler sahil ve parkları doldurdu Ordu’da çocuklar kendilerine ayrılan 4 saatlik sokak izninin tadını çıkarttı

Ordu’da, korona virüsü (Kovid19) normalleşme planı kapsamında 014 yaş arasındaki çocuklar sahil ve parklarda akın etti.

Virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay önce sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş arası çocuklar, aileleri ile birlikte sahil, park ve oyun alanlarına akın etti. Bugün saat 11.0015.00 arasında sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, sahilde top oynayıp bisiklet sürdü, uçurtma uçurarak kumda oyunun tadını çıkarttı. Dört saat süreyle sokağa çıkan çocuklar, güneşli havanın da tadını çıkartırken, doyasıya eğlenmeyi de ihmal etmedi.

Mutlulukları yüzlerinden okunan çocukların maskelerini taktıkları da gözlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.