Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Terimli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yeşilkeklik idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesinden ormanlı araziye yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.