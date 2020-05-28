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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da camiler cumaya hazırlanıyor

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde camilerde ibadetin yeniden başlaması öncesi cuma namazı kılınacak cami ve bahçeleri temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Altınordu’da camiler cumaya hazırlanıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde camilerde ibadetin yeniden başlaması öncesi cuma namazı kılınacak cami ve bahçeleri temizlenerek dezenfekte ediliyor.
Altınordu Belediyesi ekipleri pandemi sürecinde toplu ibadetlere kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde cami bahçelerinde eda edilecek olan ilk cuma namazı öncesi çalışmalara başladı. Altınordu Belediyesi, cuma namazı kılınmak üzere belirlenen camiler ve cami bahçelerinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekipler, ayrıca ibadethanelerin iç kısımlarında bulunan hasır ve halıları da özel solüsyonlarla dezenfekte ederek hijyenik hale getiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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