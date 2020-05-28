Ordu’da ‘sentetik ecza’ operasyonu

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Ordu’nun Ünye ilçesinde çok miktarda kırmızı reçeteli ilaç ve esrar ele geçirildi.

Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 3 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 11 adet kırmızı reçeteli sentetik ecza, 2 gram kubar esrar ile 2 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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