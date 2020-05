Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşları yalnız bırakmadı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca uyguladığı sosyal destek projeleriyle vatandaşları yalnız bırakmadı.

Altınordu Belediyesi tarafından ‘önce insan’ anlayışı ile sürdürülen çalışmalar devam ederken, ‘paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu’ sloganıyla, Ramazan ayında yaptığı sosyal yardımlarla Ramazan bereketi evlere taşındı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılmasında zaman zaman ekiplerle birlikte bizzat sahada yer alarak, süreci yakından takip etti. Bu kapsamda pandemi sürecinin ekonomik ve sosyal risklerini en aza indirgemek için şehirde iyilik seferberliği başlatan Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günlük sıcak yemek servisi, gıda paketi dağıtımı ve sahurluk ikramlarıyla Altınordu’nun 92 mahallesinde vatandaşların iftar ve sahur sofralarına aş ulaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına ‘Biz bize yeteriz Altınordu’m’ sloganıyla Altınordu’da destek veren Altınordu Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grubuna da her türlü katkıyı sağladı.



Binlerce sıcak yemek ve sahurluk gıdalar evlere dağıtıldı

Korona virüsü (Kovid19) tedbirleri gölgesinde yaşanan Ramazan ayında vatandaşların büyük çoğunlukla sokağa çıkma kısıtlaması ve evde kal çağrılarına uyarak evlerinde kaldıkları süreçte Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde yalnız bırakmadı. Şehir merkezinde ve dış mahallelerde Altınordu Belediyesi ekiplerince her gün binlerce aileye sıcak yemek servisi, Ramazan ayı boyunca devam etti.



Gıda yardımları ramazan ayında zirveye ulaştı

Altınordu Belediyesi tarafından ‘Kendin için bir iyilik yap evde kal, Komşun için bir iyilik yap gönülde kal’ sloganıyla Korona virüs mücadelesi sürecinde başlanan gıda paketi yardımları ise Ramazan ayında zirveye ulaştı. Ramazan ayı boyunca ekipler tarafından 92 mahallede günlük yüzlerce gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda paketlerinde Altınordu Belediyesi’nin üreticileri desteklemek amacıyla başlattığı üreticinin kapısından bedelini ödeyerek satın alıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttığı doğal köy ürünleri ve yerli üretim gıda malzemeleri de yer aldı.



Askıda ekmekle alan el veren eli görmedi, eski gelenekler hayata geçirildi

Altınordu Belediyesi bu süreçte eski bir geleneği de hayata geçirerek, vefa sosyal destek grubu kapsamında başlattığı çalışma ile örnek uygulamalarından biri olan alan elin veren eli görmediği askıda ekmek uygulamasını yürüttü. Şehrin çeşitli yerlerinde oluşturulan komşuluk hakkı noktalarına yerleştirilen ekmek dolaplarına hayırseverlerin de katkılarıyla her gün binlerce ekmek bırakıldı.



Ramazan coşkusu evlere taşındı

Ramazan ayının belli bir kısmının korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan insanların evlerinde kaldığı bu süreçte moral ve motivasyon kazanmaları için çalışma yapan Altınordu Belediyesi, düzenlediği ve içerisinde semazen gösterilerinin yer aldığı Ramazan etkinliklerini resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlayarak, coşkuyu evlere taşıdı. Kimi zaman da toplu konut alanlarında gerçekleştiren etkinlikler, vatandaşların beğenisini topladı.



Kadir gecesi özel programla ihya edildi

Ramazan ayı içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi için de özel bir program düzenleyen Altınordu Belediyesi, Kadir gecesinin manevi iklimini evlere taşıdı. Kur’anı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi ve semazen gösterisi oluşan program canlı yayınlarla vatandaşlara ulaştırıldı.



Sahur aracı insanları sahura kaldırdı

Öte yandan geleneksel Ramazan davulcularının da kısıtlı olduğu Korona virüs tedbirleri sürecinde bu geleneğin de devam etmesi için çalışma yapan Altınordu Belediyesi, Altınordu’da ikamet eden vatandaşlara sahur aracı hizmeti sundu. Ramazan ayı süresince tasavvuf musikisi eşliğinde mahalleleri gezen araçlar vatandaşları sahura kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.