Fiziksel mesafeli cuma namazı

'O günler çok özlendi'

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde cuma namazı kılındı.

Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yaptılar.

Aylar sonra cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu virüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundular.

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