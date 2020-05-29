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Ordu’da korona virüsü vakaları artıyor Ordu Valisi Seddar Yavuz: “İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir”

İHA

Ordu'da, farklı iller ve yurt dışından gelen vatandaşların sayısı artınca, korona virüs (Covid19) vakalarında da artış gözlemlendi. Ordu Valisi Seddar Yavuz yaptığı toplantıda, "İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir" dedi.

Ordu’da korona virüsü vakaları artıyor Ordu Valisi Seddar Yavuz: “İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir”

Ordu’da, farklı iller ve yurt dışından gelen vatandaşların sayısı artınca, korona virüs (Covid19) vakalarında da artış gözlemlendi. Ordu Valisi Seddar Yavuz yaptığı toplantıda, ”İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir” dedi.
Ordu genelinde korona virüs vakalarında, Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlamasına getirilen esneklikle birlikte artış yaşandı. Farklı ülkelerden ve İstanbul Kocaeli gibi büyük şehirlerden kente gelenlerin bazı kurallara riayet etmemesi, günlük vaka sayısının yükselmesine neden oldu. Mayıs ayının ilk haftalarında hiç vaka görülmeyen Ordu genelinde, pozitif çıkan vaka sayısı 7’ye kadar ulaştı.

“İlimize gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir”
Ordu Valisi Seddar Yavuz, konuyla ilgili dün yaptığı toplantıda, insanların salgının bitmişçesine hareket ettiğini, İstanbul, Kocaeli gibi büyük şehirler ile yurt dışından Ordu’ya gelenlerin uyulması gereken kurallara riayet etmediğini ve vaka sayılarının yükseldiğini ifade ederek, “Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Oluşturulan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini hep söylüyoruz. Her ne kadar kontrollü sosyal hayata dönüş olsa da, temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, mutlak surette maske takma ve kişisel hijyen kurallarına titizlikle uymalıyız. Aksi takdirde, pozitif vakalarda artış olabilir. Salgının tamamen sona erdiği düşüncesiyle rahatça hareket etmek, son derece yanlış ve tehlikeli bir düşüncedir” ifadelerine yer vermişti.

Farklı illerden ve yurt dışından gelenlerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor
Öte yandan hafta sonu öncesi şehrin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu gözlemlendi. Bazı vatandaşlar fiziksel mesafelerini koruyup maskelerini takmayı ihmal etmese de, kimisi ise mesafe kuralını hiçe saydı. Vatandaşlar, insanların acil işleri olmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini savunarak, il ve yurt dışından gelen vatandaşların korona virüsü bulaştırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, özellikle farklı illerden ve yurt dışından gelenlerin kendilerine evde izole etmesi gerektiğine de dikkat çektiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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