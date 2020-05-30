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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye'de doğal gaz borusu patladı

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz şebeke hattı patladı.

Ünye'de doğal gaz borusu patladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz şebeke hattı patladı.
Ünye’nin Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi üzerinde yol bakım çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, evlere giden şebeke hattına kepçenin denk gelmesiyle patlama meydana geldi. Büyük panik yaşanan bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda hattın vanası kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.
Emniyet ekipleri de çevrede tedbir aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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