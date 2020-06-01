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Fındığın başkenti Ordu’da çay hasadı başladı Yıllık yaklaşık 50 ton çay üretilen Ordu'nun Perşembe ilçesinde hasat başladı

İHA

Fındığın başkenti Ordu’da çay hasadı başladı Yıllık yaklaşık 50 ton çay üretilen Ordu'nun Perşembe ilçesinde hasat başladı

Ordu’da, fındığın yanında alternatif olarak üretimi süren ‘çay’ hasadı başladı. Bölgede yaklaşık 40 yıldır üretimi devam eden çay, Perşembe ilçesinde yıllık 50 ton civarında hasat ediliyor.
Karadeniz çayının ana vatanı olan Rize’de hasat birkaç gün önce başlarken, Ordu’da ise fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve üretildiği de az bir kesim tarafından bilinen çay, bir nebze de olsa yüz güldürüyor. Ruhsatlı olarak sadece Perşembe ilçesinde yıllık ortalama 50 ton civarında üretilen çay, kilogramı yaklaşık 3 liradan satılıyor. Ordu denilince ilk akla gelen ürün fındığın yanında alternatif olarak uzun yıllarıdır üretilen çay, üreticileri tarafından hak etmediği değeri bulamadığı düşüncesiyle rağbet görmese de, bazı üreticiler her yıl hasatlarını sürdürüyor. Hasadı fındığa göre daha zor olan çay toplamak için çalışan işçilerin ise günlük yevmiyelerinin 150 TL olduğu belirtiliyor.

“Eskiden üretim çoktu, insanlara sahip çıkılmadı”
Çay yetiştiricisi Mustafa Keskin, bu kesimde yaklaşık 2 buçuk ton çay hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaklaşık 40 yıldır çay üretimini devam ettirdiklerini ifade eden Keskin, “Bazı sorunları oluyor. Çay bölgesi olmadığından bize pek fazla getirisi olmuyor. Eskiden üretim çoktu. İnsanların burada bir dönem çayını almadılar ve baskı yaptılar, o nedenle insanların çaylarını söktü” dedi.
İnsanların çay üretimini artık pek fazla yapmadıklarını ifade eden Naime Aydın ise günlük yevmiyeli olarak çay hasadının sürdüğünü, bölgedeki herkesin çay toplamayı bilmediğini söyledi.

“İlk hasatta verim biraz düşük”
Mehmet Aydın, bahar hasadı yapılan çayın, kış mevsimden yaşanılan olumsuz hava şartları nedeniyle biraz düşük olduğunu ifade ederek, “İkinci toplamada biraz daha verimli olabilir. İnsanlar da karşılığını alır. Geçmişte insanların çayına kusur buldular, üreticiler de söktüler. Buralarda çay üretiminin çoğaltılması lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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