Ordu’da bir haftada 107 kişiye kabahat cezası

Ordu’da son bir haftada 107 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre idari işlem yapıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2531 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahsa emre aykırı davranıştan, 9 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa gürültüden, 1 şahsa rahatsız etmekten, 59 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan olmak üzere toplamda 107 şahsa idari işlem yapıldı.
Aynı çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 6 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.