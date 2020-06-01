Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 9 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı. 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile salıverilirken 4 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.