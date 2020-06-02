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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşın dikkati yavru karacaları kurtardı

İHA

Vatandaşın dikkati yavru karacaları kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan iki yavru karaca koruma altına alındı.
İlçenin Saraycık Mahallesi’nde bahçede çalışan Musa Ocak, köpeklerin iki karaca yavrusuna zarar verdiğini fark etti. Karacaları köpeklerden kurtaran Ocak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bildirmesinin ardından yavru karacalar ilçede görev yapan Veteriner Hekim Ali Güngör’e teslim edildi.
İlk müdahalesini yapan Veteriner Hekim Ali Güngör, ”Sağlıklı olduğu için onu doğal ortamına bıraktık. Annesi tekrar gelerek onu alabiliyor. Yerinde kalmasında fayda var. Diğer yavrunun arka ayağının kırık. Yavrularımızın tedavisinin ardından tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne gönderilecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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