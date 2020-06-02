Fatsa'da denetimler sıklaştı Fiziksel mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara ceza yazıldı

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Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü fiziksel mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.

İlçenin merkez mahallelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen uygulamalarda 27 şahsa maske takmamak ve fiziksel mesafe kurallarına uymamaktan, 1 araca da fazla yolcu taşımaktan cezai işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaparken denetimlerin ilçe merkezinde sürekli devam edeceği bildirildi.

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