Karadeniz’de çifte gökkuşağı güzelliği

Ordu'da yağmurun ardından yeşilliklerin tepesinden beliren çifte gökkuşağı, dakikalarca süren güzel görüntüleri ile vatandaşların ilgisini çekti.
Ordu'nun Çamaş ilçesinde yağmur sonrası beliren çifte gökkuşağı, renkleri ile Karadeniz'in güzelliğine güzellik kattı. Yemyeşil bitki örtüsü üzerinde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan çifte gökkuşağı kameralara da yansıdı. Gökkuşağını gören vatandaşlar, doyumsuz manzarayı hayranlık ve ilgi ile seyrederken bu anı da cep telefonlarına kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.