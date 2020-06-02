Fındık ihracatı yüz güldürdü Geçen yıl 9 ayda 1,355 milyar dolar döviz girdisi sağlanan fındıkta bu yıl yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağlandı

Türkiye'den 9 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 964 milyon dolar gelir elde edildi.
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de başlayan 20192020 ihracat sezonunun 9 ayında, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 689 dolardan işlem gördü.
Söz konusu dönemde 294 bin 303 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 964 milyon 965 bin dolar gelir sağlandı. Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde, 232 bin 584 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 355 milyon 283 bin kazanç elde etmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.