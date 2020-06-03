Ordu´da dolu, fındık bahçelerini vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu´da dolu, fındık bahçelerini vurdu

DHA

Ahmet BAYRAK/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA) ORDU´nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, fındık bahçeleri zarar gördü.   Gürgentepe'de dün akşam başlayan sağanak, kısa süre sonra doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu, fındık arazilerini etkiledi. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü. Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış, dolunun bölgedeki fındık rekoltesini ciddi derecede etkileyeceğini belirterek, "Gürgentepe ve çevresinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu bölgede özellikle fındığa çok ciddi zarar verdi"...

Ordu´da dolu, fındık bahçelerini vurdu

<br>Ahmet BAYRAK/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA) ORDU´nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, fındık bahçeleri zarar gördü.  <br>Gürgentepe'de dün akşam başlayan sağanak, kısa süre sonra doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu, fındık arazilerini etkiledi. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü. Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış, dolunun bölgedeki fındık rekoltesini ciddi derecede etkileyeceğini belirterek, "Gürgentepe ve çevresinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu bölgede özellikle fındığa çok ciddi zarar verdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-06-03 10:15:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek tip yapılaşma ile hayran bırakan mahallelerini koruyorlar
YEREL HABERLER Tek tip yapılaşma ile hayran bırakan mahallelerini ...
Başkan Tören: “Sorunları zaman imkan, planlama ve ortak akılla çözeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Sorunları zaman imkan, planlama ve ...
Fındık ihracatı yüz güldürdü Geçen yıl 9 ayda 1,355 milyar dolar döviz girdisi sağlanan fındıkta bu yıl yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağlandı
YEREL HABERLER Fındık ihracatı yüz güldürdü Geçen yıl 9 ayda 1,355 ...
Ordu için 'şiddetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Ordu için 'şiddetli yağış' uyarısı
Sanatın yaşayacağı parkta çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Sanatın yaşayacağı parkta çalışmalar başladı
Karadeniz’de çifte gökkuşağı güzelliği
YEREL HABERLER Karadeniz’de çifte gökkuşağı güzelliği
Ordu sahilleri kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL HABERLER Ordu sahilleri kaçak yapılardan temizleniyor
Kaymakam heyelan alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam heyelan alanında incelemelerde bulundu
Fatsa'da denetimler sıklaştı Fiziksel mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara ceza yazıldı
YEREL HABERLER Fatsa'da denetimler sıklaştı Fiziksel mesafeye ...
Vatandaşın dikkati yavru karacaları kurtardı
YEREL HABERLER Vatandaşın dikkati yavru karacaları kurtardı
Ordu’daki gökdelenlerden geriye moloz yığını kaldı Eski mezarlık üzerine inşa edilen ve 12. kata kadar ulaşan sahildeki gökdelenlerin yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Ordu’daki gökdelenlerden geriye moloz yığını ...
Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi ...
Ordu’da bir haftada 107 kişiye kabahat cezası
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 107 kişiye kabahat cezası
Hasret sona erdi Ordu’nun Fatsa ve Kumru ilçelerini birbirine bağlayan güzergahta bulunan 5 mahalle asfalta kavuştu
YEREL HABERLER Hasret sona erdi Ordu’nun Fatsa ve Kumru ilçelerini ...
Ordu’da ikamet eden öğrencilere ODÜ’den dijital destek
YEREL HABERLER Ordu’da ikamet eden öğrencilere ODÜ’den dijital ...
OSKİ kayıp-kaçaklara savaş açtı
YEREL HABERLER OSKİ kayıp-kaçaklara savaş açtı
Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Tozdan bıkan mahalleli yolu ulaşıma kapattı
Fındığın başkenti Ordu’da çay hasadı başladı Yıllık yaklaşık 50 ton çay üretilen Ordu'nun Perşembe ilçesinde hasat başladı
YEREL HABERLER Fındığın başkenti Ordu’da çay hasadı başladı Yıllık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X